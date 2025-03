Ex-Palmeiras, Rony é o artilheiro do Atlético-MG desde sua estreia pela equipe

O jogador já é o vice-artilheiro da Copa do Brasil, com dois gols marcados, empatado com outros nove jogadores, e atrás apenas de Germán Cano (Fluminense), que já balançou as redes quatro vezes na competição.

Com vaga garantida na terceira fase do campeonato nacional, o Atlético-MG volta suas atenções para a final do Campeonato Mineiro contra o América-MG. A primeira partida acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

O jogo de volta acontece no dia 15 de março, sábado, novamente às 16h30, na Arena Independência.