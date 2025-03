Ex-jogador Dinei pede a volta do "sangue nos olhos" no Corinthians

O Corinthians teve uma atuação irreconhecível diante do Barcelona, do Equador, e ficou em situação complicada na Copa Libertadores da América ao ser derrotado nesta quarta-feira por 3 a 0 fora de casa. Para o ex-jogador Dinei, que é torcedor declarado do Timão, o elenco precisa recuperar a vontade em campo demonstrada no ano passado.

Em 2024, o Corinthians vinha em situação preocupante e chegou a correr risco de rebaixamento no Brasileirão. Porém, uma reação, após a chegada do holandês Memphis Depay, levou o Timão a conquistar até a vaga na Libertadores, algo que a maioria duvidava.