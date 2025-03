Estêvão retoma papel de protagonista e tenta ajudar o Palmeiras a ir à quinta final seguida do Paulista

Estêvão foi o nome da classificação do Palmeiras à semifinal do Campeonato Paulista. A joia palmeirense fez dois dos três gols do Verdão na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no Estádio 1° de Maio. Com isso, ele também assumiu a artilharia da equipe no Estadual e reassumiu o protagonista antes de enfrentar o São Paulo, pela semifinal. A bola rola na próxima segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O camisa 41 do Palmeiras tem cinco bolas na rede em 11 jogos disputados, igualando Mauricio, que não disputa mais o Estadual. O meia sofreu uma luxação no ombro direito e precisou passar por cirurgia no local, o que vai obrigá-lo a ficar longe dos gramados entre dois ou três meses.

Durante a primeira fase, Estêvão disputou 10 dos 12 jogos, sendo titular em oito deles. Ele só começou no banco de reservas em três oportunidades, em um período em que estava se recuperando de um quadro gripal. Antes disso, ficou fora da relação do duelo contra o Noroeste, quando Abel ainda estava fazendo um rodízio com o elenco.