Dorival justifica escolhas no setor ofensivo e vê classificação à Copa como prioridade na Seleção

"É natural que existam os fatores extra-campo, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho que temos que ter o foco nos nossos adversários, e naquilo que realizaremos em campo. Nos prepararmos da melhor forma possível para enfrentar dois grandes adversários, que sabem que também terão dois jogos bem difíceis. Eles nos conhecem, e tem consciência do que representa a Seleção Brasileira, ainda que não esteja no melhor momento. É uma Seleção que ainda é muito respeitada no mundo todo. Serão jogos bem difíceis, como sempre foram, são seleções que estão nas principais colocações da competição, mas temos qualidade e capacidade suficiente para buscarmos grandes resultados. Acho que estamos muito próximos de mais um salto, e a confiança para que isso venha a acontecer é muito grande. É só termos um pouquinho de paciência", concluiu Dorival Júnior.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.