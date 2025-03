Dorival Júnior explica convocação de Matheus Cunha para a Seleção: "vem desenvolvendo"

Com a camisa do Wolverhampton, Matheus Cunha soma bons números da temporada, com 15 gols e quatro assistências em 29 jogos. O brasileiro é o artilheiro da equipe no Campeonato Inglês, com 13 bolas na rede, e o vice-líder em assistências, com quatro.

Pela Seleção Brasileira, Cunha já disputou 11 jogos e não participou de gols.

O Brasil recebe a Colômbia no dia 20 de março, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Estádio Mané Garrincha. Em seguida, a Seleção viaja para encarar a Argentina no dia 25, terça-feira, às 21 horas, pela 14ª rodada, no Estádio Mâs Monumental.

Com 18 pontos somados em 12 rodadas, o Brasil ocupa a 5ª posição.