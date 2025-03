Dorival explica retorno de Neymar à Seleção, mas pede: "Não criemos expectativa altíssima"

A Seleção Brasileira figura na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - tem seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

Apesar da colocação do Brasil na classificatória, Dorival entende que a Seleção tem passado por um processo de recuperação. O comandante ainda apontou que ainda não está totalmente satisfeito com o desempenho, mas avalia os últimos meses como produtivos para a equipe.

"Eu acredito que nós estamos vindo em um processo de recuperação nas Eliminatórias. O Rodrigo (Caetano) falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos e buscarmos, desde a nossa primeira apresentação, o que vem acontecendo com a Seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda pode acontecer. A Seleção vem melhorando, vem nessa subida gradativa. Eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas quatro partidas, eu acredito que nós já tenhamos mostrado um nível superior ao que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo. Confio no trabalho que está sendo desenvolvido, e a expectativa que fica é que nós faremos dois grandes jogos", comentou o treinador.

"Os jogadores gostam de jogos desse nível, se preparam muito para uma ocasião como essa. É importante observar também a evolução do sul-americano de um modo geral. Todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional, e isso qualifica ainda mais as nossas competições. Temos a obrigação de estar cada dia mais preparados para que possamos voltar a ter a condição que sempre tivemos, de reconhecimento sim, mas acima de tudo, de alcance de resultados", finalizou Dorival.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.