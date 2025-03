Dorival explica ausência de Paquetá na Seleção: 'Situação médica'

Um dos jogadores mais utilizados na Seleção Brasileira nos últimos anos, Lucas Paquetá foi a ausência da convocação para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior justificou sua decisão baseado nas condições físicas do atleta.

"É uma situação, primeiro, médica, ele teve uma lesão que ficou 15 dias afastado. Em seguida, o Paquetá teve um retorno e depois mais 11 dias afastado", comentou o treinador nesta quinta-feira (6).

Dorival Júnior sabe o peso da sequência contra Colômbia e Argentina, grandes forças do continente sul-americano. Desta forma, pretende contar com jogadores com 100% das condições físicas, sem preocupação com restrições.