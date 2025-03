Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo: FPF define arbitragem para semis do Paulista

O duelo entre Corinthians e Santos está marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena. Já Palmeiras e São Paulo entram no campo do Allianz Parque às 21h35 de segunda-feira.

Tanto o Timão como o Alviverde decidirão as semifinais como mandantes por terem melhor campanha no Estadual. A equipe do Parque São Jorge soma 30 pontos na classificação geral, contra 21 do Peixe. O Verdão, por sua vez, tem 26 pontos, quatro a mais que o Tricolor.

Os confrontos serão disputados em jogos únicos. Ou seja, em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será através dos pênaltis. Os vencedores avançam à grande final, que será decidida em partidas de ida e volta, previstas para 16 e 27 de março.