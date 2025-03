Convocado para a Seleção, Rodrygo faz ótima temporada em números pelo Real Madrid

Além disso, Rodrygo tem 92% de aproveitamento em passes certos, sendo 69 deles decisivos aos Merengues, segundo dados do site Sofascore. Na última terça-feira, o brasileiro fez o primeiro tento da vitória do Real por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Pela Seleção Brasileira, Rodrygo tem sete gols marcados e duas assistências em 31 jogos. Nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil enfrentará a Colômbia, no dia 20, e depois a Argentina, no dia 25. A equipe de Dorival Júnior é a quinta colocada da competição, com 18 pontos em 12 partidas.