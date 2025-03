Com time misto, Chelsea vence Copenhague pela Conference League

Em solo dinamarquês, o Chelsea venceu nesta quinta-feira o Copenhague por 2 a 1, no Parken. Reece James e Enzo Fernandez marcaram os gols dos ingleses na partida, válida pela ida das oitavas de final da Conference League. O zagueiro brasileiro Gabriel Pereira diminuiu para os dinamarqueses.

Os Blues voltam a Londres com um placar positivo no agregado, precisando apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase. A segunda partida pelas oitavas será no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília) da próxima quinta.

Neste domingo, o Chelsea irá receber o Leicester pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, às 11h, também no Stamford Bridge. Já o Copenhague enfrenta o Sonderjyske às 14h do mesmo dia, pela 21ª rodada do dinamarquês, no Parken.