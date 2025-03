Ceará x América-RN: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o Ceará recebe o América-RN no Castelão, nesta quinta-feira. O confronto do grupo B está marcado para as 19h (de Brasília).

O Vozão está fora da zona de classificação para a próxima fase. Com um jogo a menos, a equipe ocupa a quinta colocação e conta com a vitória para o seguimento na competição. Já o América-RN está em terceiro no grupo. Um resultado positivo na quinta pode fazer com que o time de Natal chegue à liderança do grupo.

ONDE ASSISTIR