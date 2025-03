Carpini destaca limitações do Vitória após empate: "Não somos os Galácticos"

O Vitória é visto como uma das sensações do futebol brasileiro no começo de 2025, mas o empate em casa contra o Altos, do Piauí, pela Copa do Nordeste, serve para o time manter os pés no chão. O técnico Thiago Carpini salienta que o elenco do clube baiano também conta com as suas limitações.

"Não somos os Galácticos", definiu o treinador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. "Temos as nossas fragilidades e limitações, apesar do bom momento", completou.