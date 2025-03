Carille elogia atuações de Nuno e Coutinho após vitória do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco venceu o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, por 3 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Depois do jogo, o técnico Fábio Carille elogiou a atuação de Nuno Moreira, estreante da noite, e Philippe Coutinho, autor de dois gols.

"Não joguei com três atacantes, o Nuno Moreira é um meia, que ocupa bem o espaço e joga tanto por dentro quanto pelo lado direito. Eu gosto de ter um lado mais agudo e outro mais pensador, dando bastante amplitude com o lateral. O que mais me deixa feliz é o quanto o Coutinho cresceu tendo essa liberdade de ser um armador. Ter um jogador que sabe movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho", disse Fábio Carille em entrevista coletiva.