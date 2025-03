Calleri lidera setor ofensivo do São Paulo e recupera confiança para reta final do Paulistão

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2025

Ainda assim, uma ala da torcida ainda pedia por André Silva entre os titulares, especialmente após o bom início de temporada do camisa 17 - são cinco gols em 12 partidas.

Com o primeiro gol do capitão tricolor no ano, porém, tais pedidos diminuíram. O primeiro tento de Calleri saiu na goleada sobre o Mirassol, por 4 a 1, no Morumbis, ainda pela primeira fase do Paulista. O centroavante anotou o segundo gol do duelo. Na sequência, voltou a participar de gols com assistências.

Depois, foi às redes novamente contra Ponte Preta, pela fase de grupos, e Novorizontino, pelas quartas de final. Com os tentos anotados, é possível perceber que Calleri está, aos poucos, recuperando a confiança - uma vez que, no fim do dia, os gols são de suma importância para os centroavantes.

Outro fator que pode ajudar o argentino a retomar a autoconfiança é jogar ao lado de Lucas e Oscar. Ambos os meias criam diversas oportunidades para Calleri, seja pelo chão ou através do jogo aéreo. Com isso, o atacante pode reencontrar a fama de 'matador'.

Com Calleri recuperando a confiança, o São Paulo retorna aos gramados na semifinal do Paulistão. O Tricolor enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em busca de uma vaga na grande decisão do Estadual.