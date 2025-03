Brasil enfrentará a Grécia de Tsitsipas pelo Grupo Mundial I da Copa Davis

Este será o segundo encontro entre as duas seleções na história da Copa Davis. Em 1963, em Atenas, o Brasil conquistou a vitória por 3 a 2, com destaque para as vitórias de José-Edison Mandarino (2x) e Ronald Barnes.

O Brasil retorna à competição, após ter sido superado pela França, nos Qualifiers. Se vencer, retorna à mesma fase e segue na busca por uma vaga nas finais da Copa Davis de 2026.

Jaime Oncins, capitão do Brasil, ressaltou a sua insatisfação com mais um sorteio fora de casa.

"Mais uma vez, temos que enfrentar um adversário fora de casa. Desta vez, enfrentaremos a Grécia, principalmente com Stefanos Tsitsipas (número 9 do ranking mundial), o grande nome da equipe. É bem provável que também vejamos os irmãos Tsitsipas, Stefanos e Petros, em ação. No entanto, ainda há bastante tempo para nos prepararmos, e estou muito otimista com o desempenho dos nossos jogadores. Vamos encarar esse desafio com toda a determinação e lutar pela vitória, mesmo longe da nossa torcida", declarou.