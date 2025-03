Botafogo busca renovar contrato com goleiro John

Apesar da má fase do Botafogo em 2025, o goleiro John segue como um dos destaques da equipe. Por isso, a diretoria botafoguense quer mantê-lo no grupo e oferece uma renovação de contrato com o arqueiro, de 29 anos.

A ideia do atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América é prolongar o vínculo com John até dezembro de 2028. As informações são do Canal TF.