Wild vence Muller na estreia em Indian Wells e encara Tsitsipas na segunda rodada

O jogo

Muller começou a partida bem e venceu o primeiro game. Thiago Wild, por sua vez, não deixou barato e logo empatou em 1/1. Já no sexto game, ainda do primeiro set, o francês quebrou o serviço do brasileiro e fez 4/2. Wild até conseguiu buscar e empatar 4/4, mas Muller quebrou outro saque e venceu venceu por 6/4.

No segundo set, Thiago Wild quebrou o serviço do adversário ainda no primeiro game e chegou a ter a vantagem de 5/4. Muller também mostrou que não deixaria barato e conseguiu empatar. Porém, o brasileiro cresceu e fechou o set por 7/5.

No set decisivo, Thiago Wild conseguiu embalar uma boa sequência e fazer 3/1, mas o francês virou para 5/4. Na sequência, Muller desperdiçou a oportunidade de quebrar o serviço de Wild e viu o placar se igualar em 5/5. No tie-break, parecia que o francês fecharia com um triunfo após sair em vantagem. No entanto, Wild mostrou força e venceu por 7/6.

Thiago Monteiro vence peruano e avança às quartas do Challenger de Córdoba

Também nesta quarta-feira, pelo Challenger de Córdoba, o brasileiro Thiago Monteiro duelou com o peruano Gonzalo Bueno e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.