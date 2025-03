Vitor Roque faz primeiro treino, e Palmeiras segue preparação para o Choque-Rei

O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez, em transição física após se recuperarem de lesões na coxa, participaram de parte do treino com o grupo. Na sequência, realizaram atividades em separado sob supervisão de profissionais do NSP. A dupla pode ser reforço para o próximo compromisso.

Classificação e jogos Paulista

Por outro lado, seguem como baixas para o técnico Abel Ferreira o meio campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras encerrou a fase de grupos do Paulistão com 23 pontos e na vice-liderança do Grupo D. Nas quartas de final, avançou depois de vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no Estádio 1° de Maio. Enquanto o São Paulo classificou-se como líder do Grupo C, com 22 pontos. No primeiro jogo eliminatório, bateu o Novorizontino, por 1 a 0.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na segunda-feira, no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), em jogo único.