Vinícius Júnior quer salário maior que o de Mbappé, aponta jornal espanhol

O atacante Vinícius Júnior abriu conversas de renovação contratual com o Real Madrid. Contudo, o jornal espanhol As aponta que o brasileiro quer um salário superior ao de Mbappé. Atualmente, os dois jogadores ganham o mesmo valor no clube merengue.

Vini Jr. já expressou seu desejo de continuar no Real Madrid e deseja estender seu vínculo, que é válido até 2027. Entretanto, o atacante brasileiro recebeu uma oferta do futebol árabe, onde receberia 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,25 bilhões) durante cinco temporadas.