Titular do São Paulo, Arboleda lidera quesito defensivo entre jogadores de clubes da Série A

Arboleda começou bem a temporada de 2025. Titular absoluto do São Paulo, o zagueiro foi quem mais realizou ações defensivas entre todos os jogadores de times da Série A em 2025.

De acordo com dados do Sofascore, o equatoriano acumula 103 ações defensivas em 11 jogos disputados do ano. O defensor possui média de 9.4 ações por partida. Além disso, também soma 71 cortes (6.5 por jogo), 11 desarmes, 27 duelos aéreos ganhos e apenas dois dribles sofridos.

Arboleda se destacou na vitória do Tricolor sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Como na temporada, o zagueiro foi quem mais teve ações defensivas no jogo, com 11 realizadas. Ele também realizou nove cortes e acertou 58 de 62 passes que tentou (94%).