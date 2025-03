Sem jogos oficiais até o final de março, Cruzeiro marca jogo-treino com Boston City

Saiba mais ?? https://t.co/T2RvdIKhKH pic.twitter.com/OFt66N0eok

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 5, 2025

O Boston City, adversário do Cruzeiro no jogo-treino deste sábado, foi fundado em 2018. A equipe compete na segunda divisão do Estadual, equivalente ao terceiro nível do Campeonato Mineiro. Na temporada passada, o clube não conseguiu se qualificar para o mata-mata do torneio.

O jogo-treino deste sábado deve promover as primeiras impressões de Wanderson com a camisa do Cruzeiro. O atacante chegou à Raposa na última sexta-feira e conheceu o elenco durante esta semana.

No último teste, Leonardo Jardim rodou o elenco e contou com expressiva vitória sobre o sub-20 do Cruzeiro. Nos dois tempos, a equipe profissional conseguiu vencer por 7 a 0. O destaque foi o atacante Gabriel Barbosa, que marcou três gols.

Além de contar com Wanderson pela primeira vez, Leonardo Jardim deve dar continuidade à rodagem do elenco para achar um time ideal para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estreia no final de semana do dia 29, contra o Mirassol, no Mineirão.