São Paulo vacila no terceiro quarto e perde do Fortaleza pelo NBB

NBB: Fim de jogo: São Paulo 75 x 79 Fortaleza

SPFC Basquetebol - March 5, 2025





O jogo começou equilibrado, com o São Paulo levando a melhor no primeiro quarto, vencendo por 20 a 18. No segundo período, o Tricolor Paulista ampliou a vantagem ao vencer por 18 a 15, indo para o intervalo com cinco pontos à frente no placar.

No entanto, o Fortaleza se ajustou na volta do intervalo e dominou o terceiro período, superando o São Paulo por 32 a 23. No último quarto, ambas as equipes empataram em 14 a 14, mas a vantagem conquistada anteriormente permitiu que os visitantes administrassem o placar até o fim.