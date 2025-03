São Paulo negocia extensão de patrocínio com Superbet; CEO diz que há acordo até 2030

O São Paulo negocia a ampliação do contrato com a Superbet, patrocinadora máster — o atual vínculo vai até 2026. Alexandre Fonseca, CEO da casa de apostas, afirmou que já um acordo entre as partes até 2030.

"Um abraço para o meu grande amigo Julio Casares, Eduardo Toni (diretor comercial) também. Nós chegamos a um acordo, vamos anunciá-lo em breve. Estou dando aqui em primeira mão que a Superbet vai estar no São Paulo até 2030, comemorando o centenário junto com o nosso grande Tricolor. É um motivo de muito orgulho para nós poder construir uma história de tão longo prazo com o São Paulo. Acho que somos a primeira marca no Brasil a engajar em um patrocínio de forma tão longa. Já são oito anos", declarou Fonseca à Games Magazine Brasil.

Alexandre Fonseca também se disse muito orgulhoso pela parceria longeva com o São Paulo.