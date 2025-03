São Paulo não é eliminado na semifinal do Paulista desde 2018

Na última segunda-feira, o São Paulo venceu o Novorizontino e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. O Tricolor não é eliminado nesta fase do torneio desde 2018.

A última eliminação na semifinal ocorreu há sete anos, quando o clube do Morumbis foi superado pelo Corinthians. As equipes empataram na ida, e o Timão levou a melhor no jogo de volta.

De lá para cá, o São Paulo alcançou a semifinal do Estadual três vezes e se classificou em todas as ocasiões. Em 2019, eliminou o Palmeiras nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Dois anos depois, na edição em que foi campeão, o time são-paulino superou o Mirassol para avançar à decisão. Por fim, em 2022, o Tricolor eliminou o Corinthians.