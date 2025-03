São Paulo destaca os 47 anos da conquista de primeiro título brasileiro

O São Paulo usou suas redes sociais nesta quarta-feira para exaltar os 47 anos da conquista de seu primeiro título do Campeonato Brasileiro, na final diante do Atlético-MG. Em seu site oficial, o Tricolor utilizou a capa do jornal A Gazeta Esportiva da época, com destaque para a marca que acabou se tornando forte no Morumbi nos anos seguintes: "Clube da Fé".

Instagram

"47 anos da primeira conquista do Campeonato Brasileiro! O primeiro título do São Paulo na competição veio no dia 5 de março de 1978 (disputando o Brasileiro de 1977), quando o Tricolor Paulista venceu, nos pênaltis, o Atlético Mineiro", destacou o time paulista em suas redes sociais.