Santos supera rivais e se consolida como time mais visto do Brasil no TikTok em 2025

Desde o anúncio e retorno de Neymar ao clube, no fim de janeiro, o Peixe viu as suas redes sociais darem um salto. Antes, o time tinha 3.5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, o número subiu para 7,4, ficando a frente do Palmeiras, que tem 7 milhões, e do São Paulo, que tem 6,9 mi.

"Desde 2024, o Santos tem melhorado processos internos e investido na produção de conteúdo nas redes sociais. É claro que a chegada do Neymar nos ajuda muito em termos de repercussão e visibilidade, seja no Brasil ou no mundo todo, não à toa os números explodiram, mas nós já vínhamos de um crescimento importante. O retorno de Neymar tem tudo para trazer ainda mais impactos no aspecto esportivo e financeiro" disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com esse crescimento, o clube é o segundo time paulista mais seguido na rede, atrás apenas do Corinthians, que possui 13,2 milhões, e o terceiro em todo Brasil, atrás também do Flamengo, que soma 21,6 milhões de seguidores.