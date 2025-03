Saiba os destaques e como joga o Barcelona-EQU, rival do Corinthians na Libertadores

"O Barcelona hoje é um time versátil, que se adapta muito ao jogo que o rival propõe. O treinador não se compromete com um único estilo de jogo. Mas, se há uma característica, é a velocidade explosiva do atacante Janner Corozo. Castillo aproveita muito isso com seus meio-campistas que costumam movimentar a bola rapidamente para contra-atacar com os dois atacantes, Janner e Rivero", afirmou o jornalista.

De acordo com Alejandro, os principais jogadores do clube equatoriano são os atacantes Janner Corozo e Octavio Rivero, além do defensor Alex Rangel e o meio-campista brasileiro Leonai Souza.

O Barcelona, entretanto, chega recheado de desfalques para enfrentar o Corinthians. O time não terá Christian Solano, Byron Castillo, Jesús Trindade, Aníbal Chalá, Joao Rojas e Felipe Caicedo, todos entregues ao departamento médico.

Na fase anterior da torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O Timão sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.