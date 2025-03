Rony e Deyverson marcam, Atlético-MG goleia Manaus e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Já aos 32, foi a vez de Tomás Cuello ampliar. O lateral Natanael soltou para trás e encontrou o companheiro, que acertou o canto do gol com uma finalização rasteira.

Rony, aos três minutos do segundo tempo, apareceu para fazer o terceiro dele com a camisa do Galo. O ex-Palmeiras recebeu de Alisson, dominou dentro da área e bateu forte, no canto de Gustavo.

O Manaus diminuiu quatro minutos depois, com Renan. Ele recebeu de Vitinho e, de fora da área, emendou uma bomba no ângulo do goleiro Everson.

O Atlético não se abalou e voltou a marcar, desta vez com Deyverson. Aos 20, Cuello ajeitou de cabeça e o atacante teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.