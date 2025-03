Rodada da NBA: Lakers conta com grandes atuações de LeBron e Doncic e amplia sequência de vitórias

? Los Angeles Lakers (@Lakers) March 5, 2025

LeBron James marcou 34 pontos e conseguiu oito rebotes durante o duelo, enquanto Luka Doncic alcançou um duplo-duplo, com 30 pontos e 15 assistências. Do lado dos Pelicans, Zion Williamson foi o destaque com 37 pontos.

Com a vitória, Los Angeles chegou a sua sétima vitória seguida nesta temporada, contabilizando 39 triunfos durante a temporada. Assim, a franquia subiu para a segunda colocação da Conferência Oeste. New Orleans sofreu sua 45ª derrota nesta edição da NBA.

O Los Angeles Lakers volta às quadras nesta sexta-feira, às 00h (de Brasília), quando enfrentará o New York Knicks. Por sua vez, o New Orleans Pelicans jogará com o Houston Rockets um dia antes, às 22h.

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira:

Phoenix Suns 119 x 117 Los Angeles Clippers