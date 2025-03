Presidente de organizada do São Paulo rebate líder de torcida do Palmeiras sobre chute em bandeirinha

"Mandar um recado aí para a Federação Paulista, para o poder público. Recado não, comunicar um pedido. Nós somos apaixonados pelo Palmeiras. Eu vi torcedores dizendo que liberariam chope caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro do campo. Eu, como palmeirense, estou avisando. Ou vocês conversam com os jogadores, impõem uma regra, ou eu convoco todos os torcedores palmeirenses para, caso chutarem a bandeira, invadirem o campo. Sem agressão, ficaremos todos sentados dentro do campo. É uma falta de respeito, é uma deselegância, gera morte e tragédia. Chutou a bandeirinha com o símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e fica sentado", pediu Lima.