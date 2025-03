Presidente da Fifa manda boa sorte a rival do Palmeiras no Mundial

Além do Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão os clubes brasileiros que disputarão o torneio. O Botafogo está no grupo B, ao lado do Atlético de Madrid (Espanha), Paris Saint-Germain (França) e Seattle Sounders (Estados Unidos). O grupo do Flamengo é o D, formado pelo Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia) e León (México). Por fim, o Fluminense faz parte do grupo F com o Borussia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul).

O Mundial de Clubes começará no dia 14 de junho, um dia antes do Palmeiras, com a partida entre Inter Miami e Al Ahly. O campeonato será inteiro disputado nos Estados Unidos ao longo de um mês, tendo a final marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium.