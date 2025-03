Presidente da Fifa anuncia show no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026

Em cerca de um ano e quatro meses, acontecerá a grande final da Copa de Mundo de 2026, que será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Através de suas redes sociais, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou que a decisão contará com um "show de intervalo", assim como acontece no Super Bowl, a final da NFL.

De acordo com o mandatário da entidade máxima do futebol, o evento será um "momento histórico na Copa do Mundo".

"Posso confirmar o primeiro show do intervalo de sempre na final da Copa do Mundo FIFA em Nova Iorque, Nova Jersey, em associação com o Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo FIFA e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo", publicou Infantino em seu Instagram.