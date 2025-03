Presidente da Escola Mancha Verde após rebaixamento no Carnaval de São Paulo

Paulo Serdan, Presidente da Escola de Samba Mancha Verde, se pronunciou em suas redes sociais após o rebaixamento da torcida organizada do Palmeiras no Carnaval de São Paulo. Com 268.9 pontos, a escola ficou na última posição na classificação deste ano.

"Passando aqui para pedir desculpas, perdão para a minha comunidade. Assumir a responsabilidade, a culpa é toda minha. Infelizmente aconteceu, não é a primeira vez, das dificuldades da nossa entidade, que já se reergueu. A gente não acabou, vamos trabalhar para estar na pista e trazer a escola de volta para o grupo especial", declarou Paulo Serdan.