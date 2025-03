Palmeiras trabalha para recuperar lesionados e deve ter reforços para semifinal do Paulistão

O paraguaio realizou parte do treino integrado ao elenco, enquanto o uruguaio fez trabalhos à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Gómez se recupera de lesão na coxa esquerda e vem sendo desfalque há três jogos. Piquerez trata de lesão na coxa direita e foi baixa nos últimos dois compromissos.

O Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa porque fez melhor campanha que a do Tricolor. Contado fase de grupos e quartas de final, o Verdão soma 26 pontos, enquanto o rival tem 23. Nesta terça-feira, a definição dos detalhes do jogo causou polêmica devido ao desejo do São Paulo de não atuar na segunda-feira, no Allianz Parque.

Se o jogo acontecesse no sábado, seria alterado para outro estádio já que a casa do Verdão receberá o show da banda Offspring. No domingo, a bola rola para Corinthians e Santos. Após a decisão da FPF, o Tricolor falou em "perplexidade" ao citar a decisão da entidade.