Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para semi do Paulista contra o São Paulo; confira

O Allianz Parque terá capacidade total para receber o Choque-Rei. A escolha do dia (segunda-feira) pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para realização do jogo gerou revolta no São Paulo. O Verdão não conseguiria atuar em seu estádio no sábado já que o local será palco do show da banda Offspring. No domingo, a bola rola para Corinthians e Santos.

O Palmeiras terminou a fase de grupos com 23 pontos, na vice-liderança do Grupo D e, nas quartas, passou pelo São Bernardo depois de vitória por 3 a 0. O São Paulo acabou a primeira fase com 19 pontos, em primeiro lugar do Grupo C. Nas quartas, passou pelo Novorizontino, pelo placar de 1 a 0.

Veja os preços dos ingressos:

Gol Norte - R$ 220



Superior Norte - R$ 280