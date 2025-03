Liverpool suporta pressão do PSG na França e vence ida pelas oitavas da Champions

? Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025

Com o resultado, a equipe inglesa poderá empatar o duelo de volta para conquistar a vaga às quartas de final. Do outro lado, o PSG terá que triunfar por dois gols de diferença. Em caso de vitória por somente um, a partida irá para a prorrogação. O novo confronto entre as duas equipes acontece na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield.

O PSG volta a campo neste sábado, contra o Rennes, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, às 13h, no Roazhon Park. No mesmo dia, às 12h, o Liverpool enfrenta o Southampton, em Anfield, em duelo válido pela 28ª rodada do Inglês.

O jogo

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Dembélé fez bela jogada pelo lado direito e achou João Neves sozinho na área, mas o português bateu mal e isolou.

Logo em seguida, aos 19, Kvaratskhelia acertou um belo chute para o fundo das redes, porém, o gol foi anulado após revisão do VAR.