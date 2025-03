Júlio César vê grupo complicado para o Flamengo no Mundial

O Flamengo aguarda com ansiedade o início do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano. O time carioca integra um grupo na primeira fase ao lado de Espérance, da Tunísia, León, do México, e Chelsea, da Inglaterra. Para o ex-goleiro Júlio César, trata-se de uma chave problemática.

"Acho um grupo complicado porque no futebol não tem mais bobo. No futebol, houve uma evolução muito grande, principalmente nas partes física e tática. Os times chegam cada vez melhores", comentou o atleta, ídolo flamenguista, em entrevista à Fifa.