José Martínez sente desconforto no joelho e desfalca Corinthians contra o Barcelona-EQU

O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, nesta quarta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores. O volante José Martínez até viajou ao Equador, mas sentiu um desconforto na articulação do joelho direito e precisou ser cortado da partida.

O venezuelano, portanto, aumenta a lista de jogadores do Timão entregues ao departamento médico. O volante Raniele (lesão no bíceps femoral da coxa direita) e o meia Igor Coronado (lesão no tendão do adutor da perna direita) também estão contundidos e sequer foram relacionados por Ramón Díaz.

Além dos atletas fora de combate, o Corinthians também não conta com o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O reforço poderá ser inscrito na Libertadores caso o time alvinegro avance à fase de grupos.