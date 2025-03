Internazionale supera o Feyenoord fora de casa e encaminha vaga nas quartas da Champions

No Feyenoord Stadium, a Internazionale venceu o Feyenoord, nesta quarta-feira, por 2 a 0. Thuram e Lautaro Martínez marcaram os gols do duelo pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com o resultado, a equipe italiana terá a vantagem da possibilidade de perder de até um gol de diferença no confronto de volta, que acontecerá na terça, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

A Inter enfrenta neste sábado o Monza, pela 28 rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 16h45, no Giuseppe Meazza. O Feyenoord volta a campo apenas no próximo confronto diante dos Nerazzurri, na terça.