Hospital abre procedimento para confirmar morte encefálica de atleta da base do Bragantino

Os dois atletas do Sub-20 do Red Bull Bragantino estiveram envolvidos em um acidente grave na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade Americana, em São Paulo. Ambos eram passageiros de um carro que colidiu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os jogadores estavam retornando do período de folga para apresentação ao clube. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Pedro Castro estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves. Os jogadores foram encaminhados ao Hospital Municipal de Americana.