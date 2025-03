Guilherme Pato sofre grave lesão no América-MG e passará por cirurgia

Guilherme Pato nem sequer chegou a estrear com a camisa do América-MG. Ele foi apresentado na semana passada na nova equipe, após rápida passagem pelo Mirassol. O contrato do atleta com o time é válido somente até o fim do ano.

O América-MG volta a jogar no sábado, dia 8, contra o Atlético-MG, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro.