Goleiro da base do Santos, João Pedro celebra convocação para o Sul-Americano sub-17

João Pedro vem ganhando destaque nos últimos anos pelo Santos. O goleiro foi campeão do Campeonato Paulista sub-17 no ano passado e, aos 16 anos, foi inscrito pelo clube praiano na Copinha deste ano.

O Brasil estreia no Sul-Americano no dia 28 de março, contra o Uruguai. A Seleção integra o Grupo B do torneio, que também conta com o próprio Uruguai, Venezuela, Bolívia e Equador.