Giay fica atrás em briga pela lateral e chega a nove jogos sem entrar em campo pelo Palmeiras

Agustín Giay anda sumido do time do Palmeiras. O lateral direito saiu atrás na briga pela posição com Marcos Rocha e Mayke e não entra em campo há nove jogos. O atleta de 21 anos chegou ao Verdão em julho do último ano, mas ainda não deu resposta à altura do valor que foi investido em sua contratação.

O Palmeiras pagou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões na cotação da época). Ao todo, o argentino disputou 16 jogos pelo clube, sendo 12 como titular e quatro saindo do banco de reservas. No último ano, chegou a engatar sequência em período que Mayke e Marcos Rocha estavam entregues ao Departamento Médico.

A dupla veterana sofreu com problema físico na reta final da última temporada, obrigando Abel Ferreira a dar sequência a Giay. Mesmo ganhando mais uma opção no setor, o Palmeiras decidiu renovar o contrato de Marcos Rocha por mais um ano, e o camisa 2 tem revezado a titularidade com Mayke neste ano, até o momento.