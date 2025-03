Fortaleza x Ferroviário: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza entra em campo para enfrentar o Ferroviário às 19h (de Brasília), no Castelão.

O Fortaleza ficou no empate com o rival na partida de ida pela semifinal do Cearense e tentará acabar com a sequência de derrotas na Copa do Nordeste. O Ferroviário, por sua vez, quer segurar o adversário novamente para seguir na briga pela classificação.