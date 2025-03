Fortaleza goleia o Ferroviário e volta a vencer na Copa do Nordeste

O Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0 nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. Os gols do triunfo foram marcados por Moisés (duas vezes), Yago Pikachu e Renato Kayzer.

A equipe comandada por Vojvoda voltou a vencer na competição após duas derrotas. O Leão do Pici ocupa a segunda posição do Grupo A, com nove pontos. Já o Ferroviário segue em sétimo, com quatro unidades.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, novamente contra o Ferroviário, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. No primeiro jogo, as equipes empataram por 0 a 0.