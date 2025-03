Felipe Anderson retorna em fase decisiva do Paulista e tenta ganhar espaço no Palmeiras

Inicialmente, o técnico Abel Ferreira dividiu o grupo em dois para revezar durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Diante do Noroeste, pela segunda rodada, ficou de fora por dores na coxa esquerda. Depois, passou a ser desfalque por dores no púbis no confronto contra o Red Bull Bragantino e, por isso, ficou entregue ao Departamento Médico do Palmeiras por cerca de um mês.

Mas, agora, recuperado de lesão, Felipe Anderson volta a ficar à disposição do Palmeiras em reta decisiva do Campeonato Paulista. O jogador, então, se prepara com o restante do elenco para a disputa da semifinal do Estadual. E, além do reforço caseiro, o Alviverde ganhou os reforços dos zagueiros Micael e Bruno Fuchs, que já estrearam no último compromisso, e do atacante Vitor Roque, que tem expectativa de estrear na semifinal.

Nesta fase, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 10 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.