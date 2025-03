Felipe Anderson comemora minutos em campo após lesão e destaca "espírito" do Palmeiras antes da semi

Em seu primeiro início de temporada no Palmeiras, ele passou por um período de condicionamento individualizado desde a pré-temporada para se recuperar de uma pubalgia. Desde sua chegada ao clube, que aconteceu em julho de 2024, ele soma 26 jogos e dois gols marcados.

Felipe Anderson, agora, treina normalmente com o elenco, que se prepara para enfrentar o São Paulo, em duelo da semifinal do Campeonato Paulista. Com melhor campanha que a do rival, o Verdão tem a vantagem de jogar em casa. O meia exaltou a força da torcida e projetou o confronto.

"Primeiramente, todos sabem a força e a resiliência que tem o elenco do Palmeiras, que cada dia tem se fortalecido mais. Poder disputar esse clássico na nossa casa com o apoio do nosso torcedor, que faz muita diferença em momentos decisivos, é ótimo para nós. Então, nós contamos com isso, essa força a mais, para poder nos contagiar e nós continuarmos nosso percurso que é vencer todos os jogos, vencer todas as competições que participamos. Esse é o espírito e essa é a mentalidade do Palmeiras", declarou.

"É um clássico, um jogo importantíssimo contra um grande clube como o São Paulo, que também não vai querer ficar de fora do próximo passo. Então, nós temos que focar, trabalhar, temos dias à disposição para poder fazer bem cada detalhe. É focar, é tratar como se fosse o nosso último jogo, sempre com a mentalidade de esquecer tudo e ir para cima. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, contra um adversário muito qualificado, mas nós queremos vencer", finalizou.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na próxima segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.