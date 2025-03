Em luta no UFC, Alex Poatan propõe aposta, mas Ankalaev recusa

Many kids around the world are in need and we can do things after the fight but we don't have to publicize it https://t.co/5RXfHehW3n

"Como muçulmano, você sabe que as apostas são proibidas no Islã, e também, como muçulmano, todo ano eu tenho que doar 2,5% da minha riqueza para a caridade, pois isso é um dos cinco pilares do Islã. Muitas crianças ao redor do mundo precisam de ajuda, e podemos fazer algo depois da luta, mas não precisamos divulgar isso", publicou o russo.

Poatan havia proposto um desafio para a luta na qual o derrotado deveria escolher uma instituição de caridade infantil e doar 200 mil dólares. "$200.000 para a instituição de caridade escolhida pelo vencedor. Ganhar ou perder, isso ajudará aqueles que precisam. Está em suas mãos", propôs o brasileiro.