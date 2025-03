Eleito melhor em campo, Alisson celebra vitória do Liverpool: "Melhor atuação da minha carreira"

AB1. Incredible. ?

Após a partida, Alisson celebrou seu desempenho e destacou a importância do jogo: "Já vivi momentos históricos em todos esses anos aqui no Liverpool, mas, hoje, sem dúvida, acho que foi a atuação com mais defesas complicadas durante os 90 minutos. Acredito que essa foi a melhor atuação da minha carreira. E tudo se torna ainda mais importante e especial porque pude ajudar o Liverpool a sair com a vitória e a levar uma pequena vantagem para o jogo de volta, na nossa casa", disse o brasileiro.

"Agradeço a Deus por ter ajudado a equipe com grandes defesas, fica até difícil eleger qual foi a mais difícil. Ao mesmo tempo, serve de alerta para o jogo de volta. Por mais que tenhamos vencido, temos que ter ciência de que precisaremos melhorar muito para semana que vem se quisermos confirmar a classificação e continuar na luta pelo título", continuou.

"O time do PSG é muito bom, é uma equipe que cuida da bola, que tem bastante a posse e muita qualidade. O time conta com jogadores bem técnicos e que criam várias situações de gol durante todo o jogo. Hoje, nós nos seguramos e vencemos. Mas na nossa casa, precisamos impor o nosso ritmo de jogo e voltar a manter a nossa performance com intensidade", completou.