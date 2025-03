Deco vê 'timing' errado de Vitor Roque no Barcelona e vê acerto do Palmeiras

Vitor Roque é formado nas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro. Depois de estrear profissionalmente pela Raposa, em 2021, foi comprado pelo Athletico-PR em 2022. Naquele ano, fez sete gols em 36 partidas. Já em 2023, ajudou o Furacão na conquista do título estadual e na campanha do vice da Libertadores, terminando a temporada com 21 bolas na rede e oito assistências.

Com isso, chamou a atenção do Barcelona, que o comprou em 2023. Inicialmente, Vitor Roque se apresentaria ao time catalão apenas em julho de 2024, quando começaria a temporada europeia. No entanto, teve sua transferência antecipada e se apresentou na Espanha em janeiro daquele ano. Naquela época, ele tinha acabado de se recupera de uma lesão no ligamento do tornozelo direito.

Pelo Barcelona, fez apenas 16 jogos e marcou dois gols. Sem espaço na equipe, foi emprestado ao Real Betis, onde disputou 33 jogos e fez sete gols.

Anunciado como sexto reforço do Palmeiras para esta temporada, Vitor Roque desembarcou no Brasil na segunda-feira (03), já está treinando com a delegação palmeirense e vive a expectativa por sua estreia. Inscrito no Paulista, o atacante se prepara para a disputa da semifinal do Estadual, contra o São Paulo. A bola rola nesta segunda-feira (10) a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.